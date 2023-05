Die Neptun-Botschaft der Seele: Hören Sie auf Ihre Intuition!

Neptun gehört zu den sogenannten transpersonalen Planeten, zusammen mit Uranus und Pluto. Diesen Planeten ist gemeinsam, dass sie erst in der Moderne entdeckt wurden. Neptun wurde 1846 am Himmel ausfindig gemacht. Sie heißen deshalb transpersonal, weil sie Kräfte verkörpern, die unser Alltagsbewusstsein übersteigen. Wir können nicht einfach über sie verfügen, sondern erleben sie eher wie Schicksal. Also etwas, das unser Leben trifft, ohne dass wir einen Einfluss darauf hätten.

Neptun steht für unseren Zugang zu höheren Wahrnehmungen. Mit ihm blicken wir sozusagen hinter die Schleier der Wirklichkeit. Doch dieser Blick wird uns nicht selbstverständlich gewährt. Wir müssen dazu bereit sein – und auch bereit, das, was wir sehen, zu akzeptieren. Denn hinter diesem Schleier erwartet uns die Wahrheit.

Der Wahrheit ins Auge zu sehen ist für viele jedoch nicht ganz einfach. Manchmal erkennen wir dann, dass wir an einigen Stellen unseres Lebens falsch lagen, obwohl immer geglaubt haben, dass es richtig war. Das führt nicht selten zu einer Enttäuschung, zu Frust.

Doch ist nicht jede Enttäuschung auch das Ende einer Täuschung? Es ist manchmal so, als ob die Sonne am frühen Morgen die letzten Nebel der Nacht vertreibt und die Landschaft auf einmal hell und strahlend vor uns liegt. Auch wenn es uns nicht leicht fällt, zuzugeben, dass wir einem Irrtum hinterhergelaufen sind, so befreit uns die Wahrheit auch von der Lüge. Überall dort, wo wir uns selbst belogen haben, sehen wir nun klar – und können von alten Glaubensvorstellungen loslassen.

