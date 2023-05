Die Neptun-Botschaft für den Krebs

Krebse sind mit reichlich Intuition gesegnet. Daher gehören Sie aktuell auch zu den Gewinnern unter den Sternzeichen, denn Sie müssen sich nicht anstrengen, um Ihrer inneren Stimme Gehör zu verschaffen. Selten haben Sie so klar und deutlich wahrgenommen, was jetzt wirklich wichtig ist. Doch dem Bauchgefühl zu vertrauen ist nur der erste Schritt. Sie müssen auch in die Gänge kommen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen wollen. Der Erfüllung Ihrer tiefsten Sehnsüchte waren Sie noch nie so nahe wie jetzt. Ihre Neptun-Botschaft: Lauschen Sie nicht nur Ihrer Intuition, sondern hören Sie auch auf sie. Der Zeitpunkt ist günstig, einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen!

Artikelbild und Social Media: Collage mit MarioGuti/iStock und Astrowoche.de