Die Saturn-Warnung für den Schützen

Sie sind nicht nur gern körperlich auf Reisen, sondern erweitern auch mit Freude Ihren seelischen und geistigen Horizont. Doch auch wenn es Ihnen noch so unter den Nägeln brennt: Das Sonne-Saturn-Quadrat warnt Sie eindringlich davor, jetzt in größere Reisen oder Ausbildungen zu investieren. Deswegen müssen Sie Ihre Abenteuerlust aber keinesfalls im Keim ersticken. Gemeinsam mit guten Freunden können Sie Ihren Wissensdurst bequem zu Hause stillen. Auch ruft der Sternenhimmel Sie jetzt dazu auf, sich tiefer in innere Reisen zu versenken. Also stellen Sie Ihre Reisewünsche in ferne Länder erst einmal zurück. Nächstes Jahr, wenn Ihr Herrscher Jupiter in die Fische eintritt, sieht es auf Ihrem Konto wieder viel besser aus.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Smart-Photography/iStock und Astrowoche.de