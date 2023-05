Die Saturn-Warnung für den Steinbock

Sie, lieber Steinbock, investieren gern Ihre Zeit und gutes Geld in Projekte und Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Sponsorenseele, die Sie sind, achten Sie dabei nicht immer auf Ihr eigenes Wohlergehen. Doch unter dem Einfluss des Sonne-Saturn-Quadrats sollten Sie sich genau überlegen, was Sie für andere wirklich leisten können. Wenn Sie jetzt zu altruistisch denken, könnte es auf Ihrem Konto bald schlecht aussehen. Dies gilt nicht nur für große Investitionen, auch kleine Summen machen jetzt schnell den Unterschied. Auch wenn Mars Ihnen in dieser schwierigen Zeit Mut und Kraft spendet, sollten Sie auf jeden Fall bis in die Wassermann-Zeit nächsten Jahres warten, bevor Sie den Geldhahn für sich und andere wieder aufdrehen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Smart-Photography/iStock und Astrowoche.de