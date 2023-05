Die Saturn-Warnung: So schützen Sie sich vor einer großen Krise!

Seit dem 23. Oktober besucht die Sonne den effizientesten Krisenmanager am Sternenhimmel: Das Tierkreiszeichen Skorpion. Gleichzeitig wird sein Herrscher Pluto nach langen Monaten der Ruhe wieder direktläufig und aktiv. Die Skorpion-Energie, die jedes Jahr erneut die Zeit der dunklen und nebeligen Tage einleitet, unterstützt Sie bestens, wenn es darum geht, aufmerksamer und umsichtiger durch den Alltag zu gehen. Sie fordert Sie dazu auf, Inventur vor dem Wintereinbruch zu machen: Welche seelischen und materiellen Ressourcen stehen Ihnen jetzt zur Verfügung, um gut durch den Winter zu kommen? Welche Vorkehrungen müssen noch getroffen, welche Vorräte angelegt werden?

Für unsere Vorfahren begann die Winterzeit bekanntlich nicht erst im Dezember. Sie hielt mit dem Jahresfest Samhain – auch als Halloween bekannt – Einzug in das Land. Auch heutzutage ist es wieder weit verbreitet, in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November dieses Fest in den unterschiedlichsten Formen zu begehen. Die Schleier zur Anderswelt, so wird gesagt, sind in dieser Nacht für uns sichtbar und geöffnet, der Kontakt zu den Wesen aus dem Jenseits intensiver als sonst. Die dem Skorpion ganz eigene Hochsensibilität und Vorsicht kommt somit an diesem Wochenende besonders zum Tragen und kann Ihnen bei einer bevorstehenden, recht herausfordernden astrologischen Konstellation gute Dienste leisten.

Denn einen Tag vor Halloween, am 30. Oktober, trifft der gestrenge Saturn, der derzeit durch den Wassermann läuft, in einem ungünstigen Aspekt mit der Skorpion-Sonne zusammen. Prinzipiell verstehen sich Planeten im Skorpion nicht besonders gut mit denen im Wassermann – und umgekehrt. Sie bilden ein sogenanntes Quadrat, stehen sich quer, fühlen sich gegenseitig eingeschränkt und irritiert. Bereits Anfang Mai hatten wir eine ähnliche Konstellation: Damals war es die Stier-Sonne, die ein Quadrat zu Saturn bildete. Und auch diese Krise haben wir überstanden. Dennoch: Für die lebensfrohe Sonne, die ein solches Zusammentreffen mit dem ernsthaften Saturn herzlich wenig begeistert, ist die Stellung im Skorpion jetzt besonders heikel. Anders als im Stier fühlt sie sich hier sehr angreifbar. Dies bedeutet für unser Zentralgestirn – und somit auch für Sie – plötzliche Einschränkungen und Ernüchterung. Wo vorher noch aus dem Vollen geschöpft werden konnte, herrscht nun Schmalhans als Küchenmeister.

Konkret heißt das für Sie: Schnallen Sie Ihren Gürtel enger! Keine schlechte Voraussetzung für eine Diät – doch ganz anders verhält es sich, wenn es um Ihre Finanzen geht. Gerade wenn die Sonne im Skorpion steht, kommen schnell Existenzängste hoch, falls das Geld nicht so fließt wie gewohnt. Doch genau darauf müssen Sie sich leider unter dem Sonne-Saturn-Quadrat einstellen. Atmen Sie am besten tief durch und versuchen Sie sich zu entspannen, falls jetzt die eine oder andere unerwartete Rechnung ins Haus flattert. Der Sternenhimmel lässt sie nicht allein, Hilfe naht.

Zum einen tritt auch der aktivierende, kämpferische Mars am 30. Oktober in den Skorpion ein und leistet der Sonne Schützenhilfe. Dies bringt Ihnen reichlich Energie und die starke Zuversicht auf ein gutes Ende. Zum anderen bilden jetzt Venus und Jupiter ein Sextil. Die beiden Gestirne, auch bekannt als kleines und als großes Glück, verhelfen Ihnen zu Erfindungsreichtum und kreativen Ideen. Es ist ein wenig wie bei Dornröschen: Auch wenn die böse Fee Saturn Ihnen noch so unerfreuliche finanzielle Nachrichten bringt, die gute Fee Jupiter-Venus mildert sie und lässt Sie Lösungen finden. Wenn Jupiter am 29. Dezember in die Fische reist, kommt alles wieder in Fluss. Mehr noch: Von Ende April bis Ende Juli 2022 dürfen Sie sich auf eine Glückssträhne freuen. Merkur und Jupiter haben dann gleich mehrfach ein harmonisches Stelldichein ein und schütten ihr Füllhorn über uns aus. Doch erst einmal heißt es: Augen auf und durch!

Die Glückstage der Sternzeichen im Oktober 2021