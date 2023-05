Die Saturn-Warnung für die Jungfrau

Als Tochter des kontaktfreudigen Merkurs sind Sie, liebe Jungfrau, gern mit Ihren Freundinnen und Bekannten unterwegs. Auch wenn Sie es dabei selten „krachen“ lassen – günstig ist das nicht. Besonders unter dem Sonne-Saturn-Quadrat sollten Sie sich etwas mit dem auswärtigen Feiern zurücknehmen. Jetzt bieten sich gesellige Treffen bei Ihnen oder Ihren Lieben daheim viel besser an. Und sollten alle Stricke reißen: Der tapfere Kriegsgott Mars steht gerade auf gutem Fuß mit Ihnen. Er sendet Ihnen viel Kraft und kreative Lösungen, um ein Loch in der Kasse auszugleichen. Außerdem: Spätestens wenn Jupiter am 29.12. in Ihr Gegenzeichen Fische reist, können Sie mit der großzügigen Unterstützung Ihres Partners oder Ihrer Partnerin rechnen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Smart-Photography/iStock und Astrowoche.de