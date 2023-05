Die Saturn-Warnung für den Löwen

Sie, lieber Löwe, sind für Ihre Großzügigkeit überall bekannt und gern gesehen. Man schätzt Ihre Gastgeber-Qualitäten und weiß genau, dass mit Ihrer Unterstützung zu rechnen ist, wenn einmal Not am Mann ist. Doch Vorsicht! Unter dem sich anbahnenden Sonne-Saturn-Quadrat können Sie es selbst mit finanziellen Problemen zu tun bekommen. Gerade im Wohnbereich stehen nun einige Ausgaben an. Dabei kann es sich um einen geplanten Umzug handeln, ein größeres Familienfest oder eine notwendige Investition in die häusliche Infrastruktur. Halten Sie in der kommenden Zeit also unbedingt ihr Geld zusammen. Es wird Ihrer Beliebtheit sicher keinen Abbruch tun. Zum Jahresende erlaubt Ihnen der gutmütige Jupiter erneut die Spendierhosen anzuziehen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Smart-Photography/iStock und Astrowoche.de