Die Stationen auf dem Weg zur Sonnenfinsternis am 13.11.2012

Die erste Station Ihres Sternenwegs beginnen wir jetzt am 29. September, ein gefährlicher Aspekt am Himmel. Die Sonne steht in der weichen, sanften Waage und hat sich mit Pluto verkeilt. Sie ist im Quadrat an den Planeten des großen Wandels gefesselt. Diese Konstellation weckt negative Energien, die starken Menschen die Macht geben, andere wie magnetisch anzuziehen und zu ihren Opfern zu machen. Davon sind besonders Menschen wie die sanfte Waage, aber auch der fürsorgliche Krebs betroffen. Aber sogar die härteren, kühleren Sternzeichen wie der Widder und der stets sehr gefasste Steinbock geraten in die Gefahr der Abhängigkeit. Allgemein breitet sich jetzt eine große Sehnsucht nach Wärme und Nähe aus. Sie empfinden Einsamkeit tiefer, Alleinsein wird jetzt schier unerträglich und macht Sie deshalb eben auch empfänglicher für falsche Schwüre. Alte Enttäuschungen reißen bei allen Sternzeichen neue Wunden auf. Sie werden sich der Einsamkeit, der Lieblosigkeit in Beziehungen und im Klima am Arbeitsplatz oder unter Freunden klar bewusst. Sie spüren, was sich verändern muss.

