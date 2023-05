3. Station auf dem Weg zur Sonnenfinsternis: Sie besiegen überflüssige Ängste

Die dritte Station Ihres Sternenwegs. Der 9. Oktober, ein Glücksaspekt am Himmel. Die Sonne leuchtet aus der Waage und nimmt ein beflügelndes Sextil zum Jupiter in den Zwillingen ein. Schöpfen Sie Kraft, schöpfen Sie Zuversicht für die Weltenwende aus dieser Konstellation, die Ihnen ein optimistisches Lebensgefühl und viel Selbstvertrauen schenken wird. Das Klima dieses Sternenwunders wird sich auf alle Sternzeichen übertragen. Sie können Ihre schlimmsten Ängste überwinden und neue Stärke gewinnen, denn unser himmlischer Gönner Jupiter macht Ihnen bewusst, wie überflüssig, wie absurd diese Ängste sind. Besonders die Zwillinge, die Waage, aber auch der Widder, der Löwe, der Schütze und der Wassermann blühen jetzt auf, bauen mit großer Begeisterung und Expansionswillen Ihren Erfolg aus, entwickeln ein ganz besonderes Talent zum Glück. Aber wir alle haben in diesem Klima des Wachstums die Chance, unsere Existenz für die Neue Zeit zu sichern. Vor allem sehen Sie jetzt, was zu tun ist, was Sie behindert, was Ihrem Glück und Erfolg im Weg steht.

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!