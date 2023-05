8. Station auf dem Weg zur Sonnenfinsternis: Sie öffnen das Tor zur Weltenwende

Die achte Station Ihres Sternenwegs, vielleicht die wichtigste vor der großen Weltenwende. Der 12. November, eine Konstellation der Erleuchtung am Himmel. Der Mond verbindet sich in einem magischen Trigon mit dem kosmischen Herrn der Visionen, Neptun. Sie verfügen jetzt über feinste seelische Antennen, erfassen mit schlafwandlerischer Sicherheit, wohin Ihr Leben steuern muss. Sie ruhen in sich, erfassen das, was nie ausgesprochen wurde, Ihnen verschwiegen wurde. Das Leben liegt wie ein offenes Buch vor allen Sternzeichen, aber besonders Fische, Krebs, Skorpion und Jungfrau werden diesen magischen Moment tief in sich spüren. Er zeigt Ihnen den richtigen Weg, öffnet das Tor zur Weltenwende. Sie stehen am Ende des Sternenwegs, wo morgen, am 13. November, eine Neue Zeit auf unserem Planeten eingeläutet wird, eine neue Ära der Menschheit, die mit der großen Sonnenfinsternis beginnt. Bereiten Sie sich darauf vor, damit das große Licht aus dem Kosmos auch Ihr Leben für immer erhellt.

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!