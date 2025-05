Die Sterne öffnen diesen 3 Sternzeichen in der Woche ab dem 05.05.2025 neue Türen zum Erfolg!

Sie haben in dieser Woche großes Sternenglück, lieber Löwe. Zwar wollen die Sonne und Uranus Sie ein wenig zum Zweifeln bringen, aber Merkur, Jupiter, Venus und Mars stellen sich schützend vor Sie. Das bedeutet, dass in der Liebe, im Job und in der Gesundheit alles wie am Schnürchen läuft. Besser geht es kaum! Jetzt können Sie frei entscheiden, was Sie mit dieser kosmischen Power am liebsten anfangen wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit neuen Projekten zu starten, die Sie bislang aufgeschoben haben.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Passen Sie ein wenig darauf auf, mit wem Sie Ihre kostbare Zeit verbringen. Menschen, die Ihnen Ihre Energie rauben, haben in Ihrem Freundeskreis nichts verloren!