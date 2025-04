Diese drei Sternzeichen verspüren im Wonnemonat Mai 2025 pure Lebensfreude!

Der Mai ist da – und mit ihm die volle Blüte des Frühlings! Kein Wunder also, dass dieser Wonnemonat für viele das Gefühl von neuer Lebensfreude, Aufbruch und Genuss mit sich bringt. Auch astrologisch verspricht der Mai 2025 eine spannende Zeit zu werden.

In der ersten Monatshälfte befinden wir uns in der Stier-Saison. Das erste relevante Ereignis findet am 4. Mai statt, wenn Pluto rückläufig wird. Er lädt uns dazu ein, innezuhalten und uns auf unsere tiefsten Bedürfnisse zu fokussieren. Nur wenige Tage später, am 10. Mai, zieht Kommunikationsplanet Merkur in den bodenständigen Stier. Unser Gedankenkarussell verlangsamt sich, wir werden achtsamer und lassen endlich mal die Seele baumeln. Tagträume sind jetzt herzlich willkommen! Besonders intensiv wird dann der 12. Mai: Der Vollmond im tiefgründigen Skorpion bringt Emotionen an die Oberfläche, die wir lange im Verborgenen gehalten haben. Jetzt fällt es uns leichter, über Dinge zu sprechen, die sonst lieber unausgesprochen bleiben.

Mit dem 20. Mai beginnt dann eine neue Saison, denn die Sonne wechselt in das lebhafte Luftzeichen Zwillinge. Jetzt wächst unser Wunsch nach Austausch und Begegnungen. Kurz darauf, am 25. Mai, sorgt der Eintritt von Saturn in den Widder für eine interessante Mischung aus Pflichtgefühl und Tatendrang. Vielleicht stehen wir innerlich etwas unter Spannung – doch genau das kann uns dazu ermutigen, unsere Ziele zu verfolgen. Am 26. Mai zieht auch Merkur dann weiter in die Zwillinge. Unsere Gedanken sind nun besonders klar, schnell und kreativ. Perfektes Timing für den Neumond, der am 27. Mai auch in dem Luftzeichen der Saison stattfindet. Er bringt neue Impulse und frischen Wind in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen.

Der Mai hat es astrologisch also in sich. Uns erwartet eine facettenreiche Mischung aus tiefen Emotionen, Gefühlen der Leichtigkeit, neuen Erkenntnissen und kreativen Höhenflügen. Diese drei Sternzeichen werden diesen Monat ganz besonders genießen. Auf sie warten Wochen voller Lebensfreude!

