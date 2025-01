Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Fische

Das Jahr 2025 verspricht Ihnen, lieber Fisch, dass Ihre kühnsten Träume wirklich werden können. Neptun, Ihr Herrscherplanet, bleibt bis Ende März in Ihrem Zeichen und verleiht Ihnen weiterhin eine besondere Intuition und Feinfühligkeit. Venus sorgt gerade im Frühjahr für romantische Höhenflüge und lädt Sie ein, Liebe in all ihren Facetten zu feiern – sei es zu anderen oder zu sich selbst. Mit Saturn in Ihrem Zeichen bis Mai und erneut ab September bekommen Ihre Visionen eine immer solidere Basis, um langfristige Erfolge zu sichern. 2025 ermutigt Sie, Ihre emotionalen Wünsche zu klären und sich mutig den Herausforderungen zu stellen.

Ihre Sternstunden 2025:

Liebe: 3.1.-3.2., 4.4.-8.4., 24.11.-28.11.

Gesundheit: 8.2.-12.2., 1.10. - 10.10.

Job/Geld: 8.1.-12.1., 3.7.-6.7., 24.9.-26.9, 21.12.-23.12.