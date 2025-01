Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Widder

Das Jahr 2025 verspricht Ihnen, lieber Widder, ein Feuerwerk an Energie und neuen Möglichkeiten. Der ehrgeizige Saturn, ab Mai in Ihrem Zeichen, gibt Ihnen die Chance, Ihre Zielstrebigkeit auf ein neues Level zu heben. Gleichzeitig fordert Glücksplanet Jupiter Sie auf, Ihre Träume in machbare Pläne zu verwandeln, während Neptun für inspirierende Visionen sorgt. Venus bringt in diesem Jahr eine besondere Note der Romantik und Lebensfreude – sie zeigt Ihnen, wie wichtig es ist, auch die Liebe und Kreativität in Ihr Leben einzuladen. Mit Pluto in Wassermann lernen Sie schnell wichtige Entscheidungen für Ihre Zukunft treffen.

Ihre Sternstunden 2025: