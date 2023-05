Die Therapie von Erich Bauer

Man kann "Nein-Sagen" und genauso "Ja-Sagen" lernen. Bevor Sie damit beginnen, ist es aber wichtig, diesen beiden Worten "Ja" und "Nein" in sich nachzuspüren.

Jetzt, wo die Sonne im Tierkreiszeichen Krebs steht, ist dafür eine gute Zeit, denn die Türen hinein ins Unterbewusstsein sind nicht so fest verriegelt wie sonst.

Nehmen Sie sich daher in dieser Woche irgendwann eine halbe Stunde Zeit. Sitzen Sie bequem in einem Sessel oder legen Sie sich auf den Rücken auf eine Couch. Schließen Sie die Augen und nehmen Sie ein paar tiefe Atemzüge. Dann fragen Sie sich, wie leicht es Ihnen fällt "Ja" oder "Nein" zu sagen.

Sprechen Sie innerlich zunächst ein paar Mal "Ja" und dann "Nein". Registrieren Sie dabei aufmerksam, was in Ihnen geschieht. Die allermeisten Menschen bevorzugen entweder das eine oder das andere Wort. Wenn Sie mit Ja und Nein eine Zeit lang in Ihrem Inneren gearbeitet haben, können wir zum zweiten Teil dieser Übung übergehen.

Sie besteht darin, gegenüber anderen Menschen diese Worte zu gebrauchen. Wenn Sie jemanden kennen, der bereit ist, mit Ihnen eine Ja-Nein-Übung durchzuführen, haben Sie Glück.

Die Übung besteht darin, dass der Partner, mit dem Sie die Übung durchführen, fünf Minuten lang Fragen stellt, die mit Ja und genauso mit Nein beantwortet werden können. Beispiele: "Kannst du mir helfen?" Oder: "Weißt du, wie viel Uhr es ist?" Man führt diese Übung so durch, dass jeder eine Zeit lang die Fragen stellt und dann entweder mit Ja oder Nein antwortet. Wenn man keinen Übungspartner hat, muss man gleich in der Wirklichkeit praktizieren.

Das sieht dann so aus, dass man sich vornimmt, einen Tag lang grundsätzlich Ja und einen anderen Tag genauso konsequent Nein zu sagen - und wo das unmöglich ist, es wenigstens zu denken.

Eine gute Übung ist auch, sich Menschen vorzustellen, die man kennt, und dabei auch zu spüren, ob diese Personen eher ein Ja oder ein Nein auslösen.