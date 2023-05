So lernt der Wassermann, "Nein" zu sagen

Der Wassermann ist ein Nein-Sager – war klar. Er kommt auf die Welt, um seine individuelle Besonderheit zu entfalten, und das bedeutet gleichzeitig, dass er alles, was von außen kommt, erst einmal ablehnt. Nur so kann er seine Einmaligkeit und Besonderheit entwickeln. Dieses Nein zu allem, was nicht seiner Einmaligkeit huldigt, wird dann in der Trotzphase besonders stark, womit Erwachsene schlecht umgehen können und es häufig brechen. Dann ist auch das Ich gebrochen und braucht später viel Zuwendung.

