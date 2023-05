Die Top-Astrologen: Worauf dürfen wir uns 2014 freuen, Christine Schoppa?

Christine Schoppa: Astrologin der Astrowoche mit Schwerpunkt Gesundheit und Partnerschaft

Vertrauen ist der Schlüssel zum Glück

Das Jahr 2013 war von Katastrophen geprägt, privat wie auch im Weltgeschehen. Da gab es die schlimme Jahrhundertflut, das Flüchtlingsdrama, Terror und Gewalt, dann der Abhörskandal und noch vieles mehr. Nun wissen wir, dass 2014 von Saturn regiert wird. Der Planet, der seinen Ruf als Unheilbringer einfach nicht los wird. Wird wohl das Jahr 2014 noch schlimmer? Müssen wir mit noch mehr Krieg, Katastrophen und Gewalt rechnen?

Tatsache ist, dass das Quadrat von Uranus und Pluto uns auch 2014 in Atem hält und dass Krieg, Katastrophen und Terror nicht mit einem Fingerschnippen plötzlich zu Ende sind.

Welche Chancen haben wir denn nun im Saturn-Jahr? Die psychologische Astrologie hat den tieferen Sinn von Saturn erforscht und hat herausgefunden, dass er eine Menge an Chancen für uns birgt. Er wacht wie ein weiser, beschützender Engel über uns, der uns aber vor wichtige Lernaufgaben und Herausforderungen stellt.

Wie wir wissen, bringt uns Lernen im Leben weiter, macht uns erfolgreich. Aber Saturn meint hier nicht, dass wir z. B. ein Gedicht auswendig lernen sollen. Nein, er will uns das "MITEINANDER LEBEN" lehren. Und das soll respektvoll, ehrlich, treu, vertrauensvoll, verantwortungsvoll, diszipliniert und fleißig sein.

Jetzt mit Saturn im Skorpion besteht die große Chance, dass man das, was man wirklich will und was man anstrebt, hinterfragt. Er schenkt uns jetzt wertvolle Erkenntnisse und begleitet uns dabei konsequent auf dem Weg zu einem neuen Glück. Wenn er sich im Mai mit dem Glücksplaneten Jupiter verbindet, dann sind die Chancen auf Erfolg, Karriere, wahre Liebe, Treue und mehr Zufriedenheit so hoch wie nie. Und auch im September, wenn sich dann Glücksplanet Jupiter im Löwen mit Uranus verbindet, ist mit unerwarteten glücklichen Ereignissen zu rechnen.

Freunden Sie sich mit Saturn an, fürchten Sie ihn nicht, lernen Sie zu vertrauen, sich selbst und anderen. Das kann Ihr Schlüssel zu Ihrem größten inneren und wahrhaftigen Glück sein.

