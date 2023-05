Die Top-Astrologen: Worauf dürfen wir uns 2014 freuen, Antonia Langsdorf?

Antonia Langsdorf: Astrologin, Buchautorin und Moderatorin. Tätig unter anderem bei nexworld.tv

Auch kleine Schritte führen zum Erfolg

Das Jahr 2014 untersteht in der astrologischen Tradition dem Saturn. Der prächtige Ringplanet ist in der Astrologie ein Symbol für den "Ernst des Lebens", den harten "Boden der Tatsachen", für Verantwortung, Reife und Verzicht. Er gilt als unerbittlicher Prüfer und Vollstrecker. Als Herrscher der Zeit steht er außerdem für das Alter und die Endlichkeit unseres Lebens.

Kein Wunder, dass er einen eher schlechten Ruf hat, ganz im Gegensatz zu Jupiter, dem großzügigen Glücksplaneten . Doch kommen wir denn ohne Sinn für Verantwortung aus? Ist nicht der Weg zum Erfolg und zur Meisterschaft von Anstrengungen, Prüfungen, Überwindung von Widerständen und dem Erlangen persönlicher Reife gekennzeichnet? Und müssen wir nicht auch manchmal auf ein schnelles Vergnügen verzichten, um ein langfristiges Ziel zu erreichen?

Saturn steht für unsere wichtigsten nachhaltigen und aufbauenden Werte. Zum Beispiel Treue und Verpflichtung, wenn wir eine tragfähige Partnerschaft führen wollen. Struktur, Plan und Konzentration auf das Ziel, wenn wir beruflichen Erfolg anstreben. Sparsames Haushalten und gesundes Sicherheitsdenken, wenn wir unser Hab und Gut bewahren wollen.

Positiv gesehen können wir in einem Saturn-Jahr mit Ernsthaftigkeit und Einsatz viel erreichen: Wir können Vertrauen schaffen, Verantwortung übernehmen, unsere Geldmittel absichern, beruflich vorankommen und verlässliche Beziehungen führen. Allerdings gilt Saturn als "kosmische Spaßbremse". Deshalb sollten wir uns ganz bewusst Zeit für Momente der Leichtigkeit und des Lachens nehmen. Gut zu Saturn passen politisches Kabarett und Satire: Das ist Humor mit ernstem Hintergrund.

Lebensfreude im Einklang mit Saturn finden wir dann, wenn wir gemeinsam Aufgaben übernehmen, die der Gesellschaft zugutekommen. So entsteht ein positives Miteinander. Und weil uns Saturn zur Disziplin auffordert, schaffen wir es eher, regelmäßig Sport zu treiben und uns hochwertig zu ernähren, was die Gesundheit fördert.

Ganz wichtig im Umgang mit Saturnthemen: Nicht frustrieren lassen! Das gelingt durch eine Politik der kleinen Schritte. Bloß nicht einschüchtern lassen, weil der Berg an Arbeit unüberwindlich scheint! Denken Sie an die Weisheit: "Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt." Unter der Führung von Saturn geht es nur langsam voran. Doch das, was wir erreichen, das bleibt!

