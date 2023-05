Die Top-Astrologen: Worauf dürfen wir uns 2014 freuen, Michael Allgeier?

Michael Allgeier: Astrologe, Leiter von Astro-Kolleg Allgeier & Noe

Ein Jahr voller neuer Chancen

Das Jahr 2014 ist ein Saturn-Jahr, wieder so ein Schicksalsjahr. Ungeheuer intensiv mit hohem Tempo und mächtigen Turbulenzen, die uns kaum Zeit zum Verschnaufen gönnen. Aber, Saturn-Jahre sind auch Jahre, in denen wir viel erreichen können, in denen beruflicher Aufstieg möglich ist, sofern wir bereit sind, uns mit Mut, Begeisterung und Ausdauer auf neue Herausforderungen zu stürzen.

Ein wichtiges Thema ist der Beruf im Sinne einer Berufung. Es geht um den Lebenssinn und um lohnende Ziele, die wir für dieses Jahr klar umreißen sollten. Auf diesem Weg sollten Sie sich von Ihrem Inneren leiten lassen und sich vor allem einer göttlichen Führung anvertrauen. Auch auf die Gemeinschaft, auf den Partner, auf gute Freunde, auf die Familie und andere Menschen, mit denen Sie gemeinsame Interessen verfolgen, sollten Sie bauen.

Der Ellbogen- und Single-Gesellschaft, die sich wie eine böse Seuche in unserer Zeit ausbreitet, müssen wir Teamwork entgegensetzen. In beruflicher Hinsicht ist das "Network", zu deutsch Netzwerk, das neue Zauberwort. Indem wir uns gegenseitig weiterhelfen, werden wir Erfolg haben.

Und genau das ist auch die karmische Aufgabe 2014, angezeigt durch den aufsteigenden Mondknoten in der Waage, dem Zeichen der Liebe , des Friedens und der Gemeinschaft. Der aufsteigende Mondknoten ist der Schlüssel zum Himmel. Wer ihn umdreht, dessen Leben wird sich schlagartig zum Positiven wenden. In der Waage ist er nicht zuletzt eine Aufforderung, für unseren Partner zu sorgen, ihm bewusst mehr Zeit zu widmen, ihm zuzuhören, toleranter und offener zu werden. Gemeinsam stark!

Mars, der Zerstörer, aber auch der Planet der Tat und der Entscheidung, befindet sich 2014 ganze sieben Monate in der Waage. Es wird viele Trennungen, aber auch sehr viele neue und glückliche Bindungen geben. Ein Schicksalsjahr also auch für die Liebe.

Freuen dürfen wir uns 2014 auch auf Jupiter im Löwen, der dort ab Juli für Wachstum, Luxus und Wohlergehen sorgt. Das heißt wir haben durchaus die Chance auf Wohlstand, sofern wir folgende Jupiter im Löwen-Prinzipien verinnerlichen: großzügiges Denken – gütiges Handeln. Nur durch Lebensfreude und den Glauben an uns selbst und unsere Fähigkeiten können wir uns weiterentwickeln und Erfolg haben. 2014 ist das Jahr der großen Chancen!

