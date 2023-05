Astro-Gipfel: Das sagen die Top-Astrologen zu 2014

Erich Bauer: Chefastrologe der Astrowoche, Diplompsychologe und Buchautor

Sich besinnen und auf das Wesentliche beschränken

Das Jahr 2014 wird vom Planeten Saturn regiert. Das weckt vielleicht im ersten Augenblick Befürchtungen, denn Saturn gilt in der Astrologie nicht gerade als ein freundlicher Planet. Man verbindet ihn schnell mit Problemen, Verzicht, Härte, Lieblosigkeit, Kälte und Angst. Aber wenn man sich genauer mit ihm auseinandersetzt, sich auf ihn einlässt, seine eigentliche Bedeutung kennenlernt, kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass Saturn Segen, Kraft, Liebe und Glück bereithält, und zwar für jeden, der offen ist für ihn.

Saturn will, dass sich der Mensch auf das besinnt und beschränkt, was wesentlich ist. Sicher fallen ihm da viele Illusionen zum Opfer, auch haufenweise schöne Träume. Aber haben sie uns je etwas gebracht? Ist es nicht viel eher so, dass es unsere Träume sind, weswegen wir von einer Enttäuschung zur nächsten hetzen?

Das wird ein Segen sein, dass unsere Welt nüchterner, aber dafür realistischer werden wird. Und viele werden staunend feststellen, dass die Wirklichkeit viel schöner ist als alle Träume.

Wir wollen mehr Liebe und mehr Nähe, aber die kleinen Momente des Zusammenseins mit einem Menschen nehmen wir gar nicht mehr zur Kenntnis. Wir wollen mehr Geld. Aber ist es nicht so, dass wir es dann für den ganzen Schnickschnack, den die Wirtschaft uns vorgaukelt, ausgeben – und ihn in Wirklichkeit gar nicht brauchen? Wir wollen mehr Erfolg und Bewunderung für unser Ego und vergessen, dass all dies aus einer höheren Sicht nichts zählt.

In einem Saturn-Jahr ist die Chance groß, dass solche Menschen das Sagen haben, die es wirklich drauf haben, und nicht irgendwelche Heißluftbläser. Einsichten über Notwendigkeiten werden diejenigen besänftigen, die immer gleich nach einem Krieg rufen, wenn es irgendwo nicht hundertprozentig stimmt. Die Welt wird also vielleicht friedlicher. Die Welt wird sicher gesünder, denn nichts tut unserem Körper so gut wie ein sparsames und einfaches Leben. Dass jeder wieder mehr mit seiner Seele in Kontakt kommt, ist vielleicht die schönste Folge der Regentschaft Saturns. Uns wird es also 2014 an nichts fehlen. Wir können sogar etwas dazubekommen, nämlich, besser zu begreifen, was wirklich wichtig und wesentlich ist. So gesehen ist Saturn ein großer Segen.

