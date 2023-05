Die Uranus-Botschaft für die Zwillinge

Obwohl Sie als Zwillinge-Typ Veränderungen lieben, fällt es Ihnen diesmal eher schwer, sich auf etwas Neues einzulassen. Eine ungewohnte Trägheit legt Sie phasenweise förmlich lahm. Das liegt daran, dass Sie keine Ziele haben. Ohne Ausrichtung aber, bleibt Ihnen die Uranus-Energie förmlich in den Knochen stecken. Sie wirken nervös, vielleicht sogar fahrig. Für Sie ist es daher sehr wichtig, sich in diesen Tagen hinzusetzen und für sich zu formulieren: Wohin soll die Reise gehen? Wenn Sie zwei, drei Zielen formuliert haben, werden Sie merken: Die Beweglichkeit kehrt zurück und ein Gefühl von Befreiung macht sich in Ihrem Herzen breit. Uranus-Impuls: Die Zeit ist gekommen, den nächsten Schritt einzuläuten. Was will ich als Nächstes erreichen?

Artikelbild und Social Media: iStock/swissmediavision und Fotolia/cidepix