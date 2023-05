Die Uranus-Botschaft für den Stier

Stiere werden in diesen Tagen arg gebeutelt. Uranus steht schon lange in Ihrem Zeichen. Daher spüren Sie, dass Beziehungen brüchig geworden sind und viele Lebensthemen nach Veränderung rufen. Doch Sie wollen diesem Ruf nicht ohne Weiteres nachgeben. Sie hängen an Ihren Gewohnheiten. Doch jetzt ist der Augenblick gekommen, in dem es Ihnen so leicht wie nie fällt, loszulassen. Überprüfen Sie wirklich sehr gründlich: Wo würde es mich mehr Kraft kosten, in einer Situation zu bleiben, anstatt einfach einer notwendigen Veränderung endlich den Raum zu geben? Sie werden merken: Eine Trennung von Überflüssigem setzt ungeahnte Möglichkeiten frei. Uranus-Impuls: Die Zeit ist reif für das Notwendige. Ich habe die Kraft, meinen eigenen Weg zu gehen.

Artikelbild und Social Media: iStock/swissmediavision und Fotolia/cidepix