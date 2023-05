Das große Uranus-Horoskop: Er schenkt uns jetzt Freiheit!

Uranus steht schon seit geraumer Zeit im Zeichen Stier. Dieser langsam laufende Planet kommt kaum vom Fleck. Die anderen Planeten ziehen in unterschiedlichen Aspekten an ihm vorbei. In dieser Woche mit gleich drei Höhepunkten! Schon am Sonntag traf der Mond auf Uranus. Vielleicht haben Sie dies gespürt in einer besonderen inneren Unruhe, die Sie zunächst nicht zuordnen konnten. Doch es ähnelte eher dem Gefühl von Vorfreude. Sie haben möglicherweise gespürt, dass diese Woche eine besondere Chance für Sie bereit hält! Am Montag kommt die Sonne ins Spiel. Sie bildet einen positiven Winkel zu Uranus, ein Sextil. Dieser Aspekt motiviert uns sehr, denn das Licht der Sonne lässt uns besser erkennen, welche Chancen auf Veränderung sich nun einstellen.

Jetzt ist der Augenblick gekommen, um in wichtigen Bereichen des Lebens eine Wende einzuläuten! Wenn wir diese Gelegenheit beim Schopfe packen und uns der machtvollen Veränderungskraft des Uranus öffnen, werden wir das Quadrat der Venus zu diesem Planeten am Donnerstag zwar als spannend erleben, zugleich aber auch die Herausforderung annehmen können, jetzt einen wichtigen Schritt zu unternehmen, um die Veränderung in unserem Leben wirklich stattfinden zu lassen. Unter diesem Aspekt geht es darum, sich endlich von dem zu trennen, was uns belastet.

Das versöhnliche Sextil des Mondes am Samstag, das Uranus empfängt, liefert uns die Bestätigung: Wer den Sprung in ein neues Leben wagt, der wird mit einem Triumphgefühl der Freiheit belohnt! Es wird sich einfach gut anfühlen. Um dieses Geschehen besser zu verstehen, ist es wichtig, sich über die Bedeutung von Uranus im Stier im Klaren zu sein, denn Sonne, Venus und Mond aktivieren über diese Aspekte die Inhalte dieser Konstellation.