Die Urlaubstypologie für das Sternzeichen Waage: So verreist es am liebsten

Wohin soll es in den Ferien in diesem Jahr gehen? Diese Frage ist für die Waage häufig gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt einfach so viele Länder, die es zu entdecken gilt, so viele Hotels, in denen man übernachten könnte - da fällt der Waage die Entscheidung gar nicht so leicht.

Gut, wenn dieser Ferien-Typ einen entschlusskräftigen Partner hat, der ihm die Entscheidung abnimmt. Wohin es dann letztendlich geht, ist der Waage ganz egal - Hauptsache vor Ort gibt es viel zu entdecken. Denn Waagen wollen inspiriert werden und Neues ausprobieren, wenn Sie im Urlaub sind. Kulinarische Entdeckungen sind dabei genauso wichtig wie spannende Sehenswürdigkeiten.

Sollten Sie als Waage allein verreisen, dann am besten an einen Ort, wo Sie schnell Kontakte zu anderen Menschen knüpfen können. Als sehr soziales Tierkreiszeichen schätzen Sie es, wenn Sie neue Bekanntschaften machen können und sind auch einem Urlaubsflirt nicht abgeneigt.