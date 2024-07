Die Urlaubstypologie für das Sternzeichen Jungfrau: So verreist es am liebsten

Jungfrauen legen in den Ferien besonders großen Wert auf Kultur. Reine Partyreisen sind diesem Ferien-Typ eher fremd. Der Ballermann auf Mallorca ist nichts für sie. Jungfrauen schätzen ein gepflegtes Hotel und haben gerne möglichst viele Museen und Galerien in der Nähe. Die Jungfrau ist übrigens sehr organisiert und plant ihre Reise häufig schon Monate im Voraus. Es macht sie nervös, wenn nicht an die unterschiedlichen Eventualitäten gedacht wird. Auch Touren und Unternehmungen bucht dieses stets gut organisierte Sternzeichen am besten schon vor der Ankunft am Urlaubsort.

Wichtig ist auch, dass Ihnen als Jungfrau häufig schnell langweilig wird, wenn nicht für genügend Beschäftigung gesorgt ist. Dabei muss es für Sie nicht so wild zugehen wie bei einem Widder, doch grundsätzlich sind Sie lieber auf den Beinen, als dass Sie faulenzend den Tag auf einer Liege am Strand verbringen.

Das gilt übrigens auch, wenn Sie Ihren Urlaubzuhause verbringen. Ferien in den eigenen vier Wänden können typischen Jungfrauen durchaus gefallen, haben Sie doch so endlich einmal genügend Zeit, ihre ausführlichen To-do-Listen abzuarbeiten.