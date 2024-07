Die Urlaubstypologie für das Sternzeichen Wassermann: So verreist es am liebsten

Der Wassermann möchte alles sein, nur nicht gewöhnlich. So zieht es ihn im Urlaub zu extravaganten Orten und in ungewöhnliche Hotels, die seinem individualistischem Charakter entsprechen und ihm neue Eindrücke und Erlebnisse ermöglichen. Die erlebnishungrigen Wassermänner brauchen im Urlaub viel Ansprache. Sein Wunsch nach Gesellschaft und ständiger Abwechslung können diesem Ferien-Typ in einem Club gut erfüllt werden. Er ist gerne auf der Suche nach neuen interessanten Entdeckungen oder verbringt seine Zeit damit, sportliche Aktivitäten oder Essen auszuprobieren.

Außerdem haben Wassermänner einen Hang dazu, sich erst kurzfristig für ein Urlaubsziel zu entscheiden. Während andere Sternzeichen ihre Ferien weit im Voraus planen, ist der Wassermann gerne spontan. Wenn er kann, bucht er daher auch sehr gerne Last-Minute-Reisen.