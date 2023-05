Der Saturn-Mars-Impuls für die Fische

Fische machen sich gerne unsichtbar, wenn Probleme in Beziehungen am Horizont auftauchen. Am liebsten würden Sie nur Beobachter sein und sich von dem gesamten Geschehen nicht tangieren lassen. Diesmal aber haben Sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mars und Saturn zwingen Sie förmlich dazu, Farbe zu bekennen. Das schmeckt Ihnen natürlich gar nicht, aber Sie haben keine Wahl, als mit dem Strom zu schwimmen. Am Ende stellen Sie jedoch fest, dass diese erzwungene Klarheit Ihnen guttut. Sie bekommen einen klareren Blick auf Ihre Bedürfnisse und so manches Problem löst sich in Luft auf.

Ihr Mars-Saturn-Impuls: Ich nehme die Herausforderung an und blicke mutig in eine neue Zukunft.

Artikelbild und Social Media: Collage mit skynesher/iStock und Astrowoche.de