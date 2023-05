Gefahr durch Mars und Saturn: So schützen Sie jetzt Ihre Liebe!

Mit sorgenvoller Miene dürften die Astrologen früherer Tage einer Konstellation wie dieser entgegengeblickt haben: Mars, der Planet des Krieges, und Saturn, der Herr über Leben und Tod, stehen in einem Quadrat zueinander. Sie ziehen nicht einmal am selben Strang, sondern ringen um die Vorherrschaft. Unter ihrem Streit leidet alles Lebendige. Für uns Menschen ist es eine Zeit, in der wir Augenblicke erleben werden, in denen das, was uns lieb und teuer ist, in Gefahr geraten kann. Mars und Saturn bedrohen zum Beispiel auch unsere Beziehungen.

Doch Aufgabe der Astrologie ist es nicht, schwarz zu malen. Ihre Aufgabe ist es, uns auf das, was kommen wird, vorzubereiten. Indem wir verstehen, was uns erwartet, können wir heute schon dafür sorgen, dass wir gestärkt aus Krisen hervorgehen. Astrologische Konstellationen sind niemals Schicksal. Sie sind Türöffner für Transformationen. Selbst die zerstörerischte Konstellation bietet Chancen – wenn wir sie ergreifen. Denken Sie an einen Sturmwind, der durch die Krone es Herbstbaumes fährt. Er wird alle Blätter von den Ästen reißen, die schon bereit sind zu fallen. Aber nur diese. Genauso befreit uns die Konstellation aus Mars und Saturn von allem, was ohnehin schon bereit ist zu gehen. Nur haben wir vielleicht die Augen davor verschlossen, waren noch nicht bereit loszulassen.

Zeitphasen wie diese sind gut geeignet, um sich die Frage zu stellen:

Was darf gehen?

Was muss ich loslassen, um Platz für etwas Neues zu machen?

Wie wahrhaftig ist die Liebe noch, die ich einem Menschen gegenüber empfinde?

Daher sind nicht einfach unsere Beziehungen gefährdet, sondern nur die, die bereits morsch geworden, in denen Gefühle längst verblasst sind und das Zusammensein nur noch von hohler Gewohnheit getragen wird. Wenn wir bereit sind, die Erneuerung zuzulassen, dann haben Partnerschaften, die in Krise geraten sind, große Chancen, gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen. Wichtig ist, dass wir uns der Konfrontation stellen und uns nicht wegducken, wenn es zur Sache kommt. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Klarheit sind angesagt.

