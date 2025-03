Diese 3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 10.03.2025 frühlingshafte Glücksgefühle!

Jetzt ist es so weit, lieber Widder! Es fühlt sich so an, als würde Ihnen eine schwere Last von den Schultern fallen. Dabei können Sie gar nicht genau benennen, was sich eigentlich verändert hat. Doch wir haben die Antwort: Es sind die kosmischen Energien von Jupiter, Venus und Merkur, die Ihnen dieses wunderschöne Frühlingslächeln aufs Gesicht zaubern. Zufriedenheit ist auch immer ein bisschen eine Entscheidung und die drei Himmelskörper helfen Ihnen jetzt dabei, sich auf die schönen Dinge im Leben zu konzentrieren. Das ist sogar erst der Anfang, lieber Widder. Denn schon sehr bald beginnt Ihre Saison und damit offiziell Ihre liebste Jahreszeit!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Verbringen Sie jetzt möglichst viel Zeit in der Natur und an der frischen Luft. Dort fühlt sich Ihr Körper lebendig und Ihr Geist inspiriert.