Diese 3 Sternzeichen erleben mit dem Krebs-Mond ab 07.10.2023 ein entspanntes und gefühlvolles Wochenende!

Drei Sternzeichen freuen sich an diesem Wochenende über ein paar entspannte Herbsttage, mit guter Laune und absoluter Gelassenheit. Der Mond im Sternzeichen Krebs weckt ihre sensible Seite, weshalb vor allem das Zusammensein mit Freunden und Familie in den Mittelpunkt rückt. Der Mondwechsel in das Sternzeichen Löwe am Sonntag um 01:26 Uhr sorgt für einen lebhaften Ausklang des Wochenendes, welcher ihnen Kraft für die nächste Woche gibt.

