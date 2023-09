Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Krebs

Über dem kommenden Jahr steht ein absolutes „Auf geht’s!“ für berufliche Vorstöße jeglicher Art. 2024 lässt sich auch überschreiben mit dem Slogan „Der Gipfel ruft!“. Kraft und Ausdauer für den Weg nach oben kommt von der Sonne, dem Jahresregenten. Für klare Zeichen und Signale Ihren Weg betreffend sorgt Saturn. Obendrein weckt Uranus, der im Sextil zu Ihrem Sternzeichen steht, regelrecht Lust, sich zu verwirklichen: Sie wollen mehr – mehr Geld, mehr Verantwortung, mehr Einflussnahme.

Dass es Ihnen nicht am nötigen Glück fehlt, dafür sorgt bis Ende Mai Jupiter. Packen Sie daher im kommenden Jahr all das an, was Sie sich schon seit langem vorgenommen haben. 2024 wird Ihr Glücksjahr!

Sternzeichen-Eigenschaften: Alles über das Sternzeichen Krebs