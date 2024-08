Diese 3 Sternzeichen erleben trotz Mondpause ab dem 10. August 2024 ein super Wochenende!

In das Wochenende ab dem 10. August starten wir zunächst mit einer Mondpause, die den ganzen Samstag lang anhält. Ist der Mond in Pause, steht dieser in keinen wichtigen Aspekten zu anderen Planeten. Das fördert ruhige und ausgeglichene Energien, die wir passend zum Wochenende zum Entspannen, Ausruhen, oder auch für Achtsamkeitsübungen nutzen können. In der Nacht auf Sonntag steht der Mond dann aber gegen 00:34 Uhr im geheimnisvollen Skorpion und versorgt uns mit intensiven und positiven Energien.

Auch wenn Merkur aktuell rückläufig ist und die Geduld einiger Sternzeichen auf eine harte Probe stellt, können sich vor allem drei Sternzeichen auf ein wunderbares Wochenende freuen. Ihnen bekommen die Mondenergien besonders gut und sie erleben ein perfektes Wochenende.

