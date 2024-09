Diese 3 Sternzeichen finden am Wochenende ab dem 21.09.24 inneren Frieden!

Mit Beginn des Wochenendes am 21. September 2024 wird eine Zeit der inneren Ausgeglichenheit eingeläutet. Nach einigen Tagen voller Vollmond-Energien kommt das wie gerufen. Die Energien des abnehmenden Mondes unterstützen jetzt unser emotionales Wohlbefinden und helfen uns dabei, loszulassen. Der Mond wandert am Wochenende in das Sternzeichen Stier und wechselt am Sonntag in die Zwillinge, was für eine Phase der Ruhe und Stabilität sorgt.

Lesen sie außerdem: Das Monatshoroskop für Oktober 2024