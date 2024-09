Das große Herbst-Horoskop 2024: Was Widder jetzt erwartet!

Sie werden in den kommenden Herbstwochen die ein oder andere wichtige Entscheidung treffen, lieber Widder. Zum Beispiel in Sachen Liebe, denn spätestens, wenn Venus am 17. Oktober in den feurigen Schützen zieht, wird es Zeit, Farbe zu bekennen. Single-Widder überlegen sich jetzt ganz genau, was Sie wollen, und Widder, die in einer Beziehung sind, werden sich darüber klar, wo diese hingeht. Eins steht fest: In diesem Herbst werden Sie neue Wege gehen!

Ihr Glückstag im Herbst:

4. November 2024: Sie bekommen Komplimente, die von Herzen kommen!