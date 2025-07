Diese 3 Sternzeichen gewinnen in der Woche ab dem 28. Juli 2025 wichtige Liebeserkenntnisse!

Die letzte Juli-Woche steht ganz im Zeichen der Liebe und der Selbstfindung. Zunächst verabschieden wir den Juli gelassen und ohne großen kosmischen Einfluss. Nur am Donnerstag wird es noch einmal spannend, denn Venus wechselt in den sensiblen Krebs und sorgt so für wertvolle Impulse, die das Herz höherschlagen lassen. Beziehungen rücken jetzt ganz klar in unseren Fokus. Das bedeutet zum einen, dass alte Verbindungen geprüft werden, und zum anderen, dass neue Begegnungen ungewöhnlich schnell an Tiefe gewinnen.

Herausfordernd wird es dann leider am Freitag, dem 1. August 2025. Er gilt als ein düsterer Liebestag ... aber nur, weil er uns so herausfordert! Jetzt zeigt sich, auf wen wirklich Verlass ist und wem wir vertrauen können. Wer versucht, Antworten auf die Fragen der zweifelnden Venus zu finden, nimmt aus dieser Woche wichtige Erkenntnisse mit. Den drei folgenden Sternzeichen gelingt es! Sie hören auf ihr Herz und finden so auch in der Dunkelheit ein Licht, das für ihre Liebe erstrahlt.

