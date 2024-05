Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Wassermann von Juni bis September

Im Juli, wenn Merkur in den Löwen tritt, erhalten Ihre kreativen und innovativen Ideen eine Bühne. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Visionen für andere greifbar werden zu lassen und scheuen Sie sich nicht, sie zu verbreiten. Im August bietet Merkurs Sextil zu Mars zusätzlichen Schwung für Ihre Projekte, was Ihnen hilft, originelle, bahnbrechende Ideen voranzutreiben und dabei neue Technologien erfolgreich einzusetzen. Diese Phase ist ideal, um an der Spitze des Fortschritts zu stehen und Veränderungen in Ihrem beruflichen Umfeld oder sogar in Ihrer Branche voranzutreiben.

