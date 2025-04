Diese 3 Sternzeichen haben am Wochenende ab dem 26.04.25 die Chance auf eine große Transformation!

Für Sie startet das letzte Aprilwochenende bereits am Samstag mit kraftvollen Energien, lieber Widder. Der Mond steht in Ihrem Zeichen und verleiht Ihnen somit eine enorme Power. Sie spüren bereits jetzt den Drang nach Veränderung. Es ist der perfekte Moment, um Pläne zu schmieden und die ersten Schritte in die Wege zu leiten. So fühlen Sie sich ausgezeichnet und können mit dem leisen Flüstern von Pluto, das zur Nacht hin immer lauter wird, gut umgehen.

Am Sonntag spüren Sie die Mars-Pluto-Opposition dann in vollem Maße. Diese Konstellation bringt tiefgreifende Veränderungen und fordert Sie dazu heraus, sich mit Ihrem inneren Antrieb und der Motivation hinter Ihren Handlungen auseinanderzusetzen. Es geht also weniger darum, was Sie erreichen wollen, sondern mehr um das Warum. Seien Sie nur vorsichtig, in welchem Ton Sie heute mit Ihren Mitmenschen sprechen. Der Neumond im Stier bremst Ihre Impulsivität nämlich auch nicht gerade aus. Dieses Wochenende ist wie ein Test für Sie, ob Sie Ihr Temperament im Griff haben und im Fokus behalten können, was Ihnen am wichtigsten ist. Ist es Ihr Ego oder vielleicht doch innerer Frieden und Harmonie?

Tipp der Sterne für das Wochenende: Am Sonntag ist ein perfekter Moment, um die tiefere Bedeutung Ihrer Handlungen zu erkennen. Dabei können Meditationen helfen. Hören Sie in sich hinein.