Der Stier-Neumond am 27. April 2025 zeigt 3 Sternzeichen den Weg in eine bessere Zukunft!

Stiere erleben mit dem Neumond in ihrem eigenen Zeichen einen fantastischen Tag. Sie sind fröhlich und absolut in Ihrer inneren Mitte angekommen. Jetzt gelingt es Ihnen, Altlasten und Sorgen abzuschütteln und wieder befreit in die Zukunft zu blicken. Ihre positiven Energien wirken sich dabei auch auf Ihre Aura aus und verleihen Ihnen eine besonders starke Anziehungskraft, der man sich nur schwer entziehen kann. Ihre Liebsten werden es spüren.

Besonders Stier-Singles wirken nun unwiderstehlich und können Herzen im Sturm erobern. Wer sich jetzt verlieben möchte, hat die besten Chancen, um die richtige Person dafür kennenzulernen. Lassen Sie sich einfach darauf ein und vertrauen Sie auf die Stimme Ihres Herzens. Sie wird Ihnen viel verraten, wenn Sie nur ganz genau lauschen.

