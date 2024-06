Diese 3 Sternzeichen können in der Woche ab dem 17.06.24 auf die Unterstützung der Sterne zählen!

Ihre Grundstimmung ist in dieser Woche tatsächlich anfangs eher unsicher lieber Löwe. Sie haben Momente, in denen Sie nicht so recht wissen, was Sie mit sich und Ihrem Leben anfangen sollen und Sie fühlen sich unzufrieden. Doch dann erscheint Ihre Rettung am Himmel! Jupiter sendet Ihnen neue, positive Energie und auf einmal legen Sie Ihrem gesamten Fokus auf die schönen Dinge im Leben! Es ergeben sich vielversprechende Gelegenheiten und Sie merken, was für eine große Kraft Gedanken haben. Ein kleiner Schubs vom Glücksplaneten und schon sieht die Welt ganz anders aus. Was für eine überraschende, aber traumhaft schöne Wendung!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Um negative Gedanken noch schneller loszuwerden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Probieren Sie doch mal aus, was für Sie gut funktioniert. Ein paar Ideen wären: Meditation, Sport oder kreative Aktivitäten!