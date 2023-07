Diese 3 Sternzeichen lernen im August 2023 eine wichtige Lektion!

Sie sind ein sehr gefühlvolles Wesen, lieber Fisch, und das sollten Sie sich unbedingt beibehalten. Verlieren Sie nicht aus den Augen, was Sie tief in Ihrem Inneren ausmacht. Im August 2023 raten Ihnen die Sterne jedoch wärmstens dazu, sich bei all Ihrer Fürsorge nicht selbst zu vergessen. Sie können auf Dauer nicht für andere da sein, wenn Sie sich nicht auch um sich und Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern.

Mal nicht auszuhelfen, anderen nicht unter die Arme zu greifen und nicht immer "Hier!" zu rufen, wenn neue Aufgaben vergeben werden, muss auch für Sie drin sein. Es wird Ihnen vermutlich nicht von Anfang an leicht fallen, doch üben Sie sich jetzt in gesundem Egoismus und profitieren Sie auf lange Sicht von dieser neuen Form der Selbstfürsorge in Ihrem Leben.