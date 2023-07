Mit Mars in der Jungfrau ab 10. Juli 2023 sammeln wir neue Kräfte!

Der Zeichenwechsel von Mars wirkt dieses Mal fast wie abgepasst. Fällt es doch schließlich vielen Menschen leichter, ein neues Kapitel aufzuschlagen, sich anders orientieren, wenn eine neue Woche beginnt. Und am 10. Juli beginnt mit dem Eintreten des Kraftplaneten in das Zeichen Jungfrau tatsächlich eine andere Zeit. Bis Anfang September, wenn Mars weiter in die Waage wandert, liegt der Fokus vermehrt darauf, was wir jetzt für unser geistiges und körperliches Wohlbefinden tun können. Eine wichtige Lektion, die es in den nächsten Wochen mithilfe von Mars zu lernen gilt, ist, wann es an der Zeit ist, eine Pause einzulegen.

Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass es Ihnen leichter fällt, Dinge zu planen und Vorhaben auch wirklich in die Tat umzusetzen. Mit den Jungfrau-Energien sind Struktur und Ordnung keine unerreichbaren Ziele mehr - auch in Phasen, in denen es stressiger zugeht. Die Sterne ermutigen Sie jetzt dazu, Pläne für sich selbst zu entwickeln, von denen Ihre Gesundheit langfristig profitieren kann.

Noch mehr Einblicke über die Wirkung von Mars auf Ihr Sternzeichen in den nächsten Wochen, bietet Ihnen das große Mars-Horoskop ab 10. Juli 2023.