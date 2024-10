Diese 3 Sternzeichen sorgen noch vorm Jahresende 2024 für eine wichtige Veränderung!

Nachdem der Schütze seit August immer wieder von lästigen Liebesflauten heimgesucht wurde, darf sich das leidenschaftliche Feuerzeichen in den letzten Monaten des Jahres auf eine wunderschöne Liebeszeit gefasst machen. Ab Oktober lassen sich Schützen von nichts und niemandem mehr stressen oder in die Irre führen. Sie erkennen deutlich, was und wen Sie wollen und streichen die falschen Personen aus Ihrem Leben. Auch Ihre optimistische Ader tritt wieder zum Vorschein und Sie machen das Beste aus jeder Situation.

So richtig romantisch und ereignisreich wird es dank der Wassermann-Venus im Dezember. Dann sind Schützen im Liebesfieber und haben die schönsten Einfälle für gemeinsame Stunden. Ob bei einer romantischen Winterreise oder gemütlichen Abenden vorm Kamin, Sie genießen die Zeit an der Seite Ihres Lieblingsmenschen und fühlen sich endlich so richtig angekommen. Single-Schützen trauen sich, den ersten Schritt zu machen und offen zu Ihren Gefühlen zu stehen. Auch Bindungsängste lassen sich endlich ablegen. Wer lieber solo bleiben möchte, versteht es hingegen mit seinen Worten zu verführen und erlebt heiße Wintertage.

Das Jahreshoroskop 2025 für den Schützen

Artikelbild und Social Media: agsandrew/iStock