Jupiter rückläufig ab dem 9. Oktober 2024: Diese 2 Sternzeichen erleben einen Wandel!

Vom 9. Oktober 2024 bis zum 4. Februar 2025 befindet sich Jupiter in der Rückläufigkeit und bleibt dabei im Sternzeichen Zwillinge. Kurz nach Jupiters Eintritt in die Rückläufigkeit ist übrigens Pluto am 12. Oktober wieder direktläufig geworden.

In der Astrologie wird Jupiter die Rolle des Glücksplaneten zugeschrieben, der Wandel, Fortschritt und Erfolg beeinflusst. Doch anders als beim rückläufigen Merkur, welcher in der Regel eine schwierige Zeit voller Komplikationen mit sich bringt, muss Jupiters Rückläufigkeit nicht so stark gefürchtet werden. Im Gegenteil, ein rückläufiger Jupiter kann sogar reichlich positive Entwicklungen mit sich bringen. Was genau in den kommenden Monaten auf uns zukommt und welche zwei Sternzeichen von Jupiters rückläufigen Energien bereichert werden, können Sie hier lesen.

