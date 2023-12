Diese 3 Sternzeichen überschüttet der Skorpion-Mond am Wochenende ab dem 09.12.23 mit neuer Energie!

Sie, lieber Fisch, bekommen am Samstag alle Pflichten schnell erledigt. Der Skorpion-Mond motiviert Sie dazu und gibt Ihnen den nötigen Schubs, um alle Aufgaben rechtzeitig abzuarbeiten. Sie wissen ganz genau, was Sie wollen, und erreichen Ihre Ziele mit Leichtigkeit.

Durch Ihre Produktivität am Samstag haben Sie am letzten Tag der Woche umso mehr Zeit für Schönes. Venus und Jupiter zaubern Ihnen ein Lächeln auf die Lippen. Sie sind am Sonntag den ganzen Tag am Strahlen. Alles, was Ihnen Spaß macht, genießen Sie in doppelter Intensität. Ihr Lieblingsfilm war noch nie so spannend, Ihr Lieblingsessen noch nie so lecker und Ihr Vertrauen in eine positive Zukunft lange nicht so stark.

Geben Sie Ihrem Umfeld ruhig etwas von Ihrem Optimismus ab! So manch ein Herzensmensch kann aufmunternde Worte in der stressigen Vorweihnachtszeit ganz besonders gut gebrauchen. Und wer wäre dafür prädestinierter als Sie, lieber Fisch, an diesem Power-Wochenende?

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie den Sonntag ruhig ausklingen und ziehen Sie sich ein bisschen zurück, um sich entspannt auf die neue Woche einstellen zu können.