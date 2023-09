Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Jungfrau

So vielversprechend Ihr Horoskop 2024 in anderen Bereichen für Sie aussieht, beim Thema Gesundheit ist zumindest eine kleine Warnung angebracht. Im ersten Halbjahr weist Mars Sie ab und zu in die Schranken und erinnert an all die guten Vorsätze, die Sie in der Silvesternacht gefasst und dann gleich wieder vergessen haben. Sie wissen, wovon die Rede ist? Genau, von Ihrem (manchmal übertrieben) großen Pflichtbewusstsein, das Sie vorwärtstreibt, nie ruhen und rasten lässt.

Auch Ihre Kräfte können einmal erlahmen, wenn Sie keine Pause machen! Strenge Diäten, verbissenes Training im Sportstudio oder Überstunden bis zur Erschöpfung – das macht weder Spaß, noch ist es förderlich für Ihr Wohlbefinden. Gelassenheit heißt das Zauberwort, das Ihnen Mars immer wieder ins Ohr flüstert. Gönnen Sie sich ruhig mal ein faules Wochenende, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Im Herbst, besonders im Oktober 2024, werden Sie spürbar mehr Energie zur Verfügung haben. Nutzen Sie die Zeit für ein paar schöne Bergwanderungen oder einen Besuch im Schwimmbad, das macht Sie fit für die Vorweihnachtszeit.

Artikelbild und Social Media: Collage mit YOTUYA/iStock und Astrowoche.de