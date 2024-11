Diese 3 Sternzeichen verabschieden den November in der Woche ab dem 25.11.24 mit voller Energie!

Wenn jemand so richtig zufrieden ist, dann sieht man es ihm*ihr an! So ist es bei Ihnen in dieser Woche, lieber Stier. Sie können sich auf jeden Fall auf das eine oder andere Kompliment freuen. Ihre Ausstrahlung ist bemerkenswert und so gut wie Sie aussehen, fühlen Sie sich auch. Nun stellen Sie fest, dass es wahr ist, was man sagt: Die Signale, die man in das Universum sendet, kommen auch zu einem zurück. Jetzt macht es Ihnen besonders große Freude, Ihre gute Laune mit Ihren Mitmenschen zu teilen. Dadurch verzaubern Sie so manchem die Woche - trotz Merkurs Rückläufigkeit. Was für positive Aussichten!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Unterschätzen Sie jetzt nicht Ihre Liebeschancen, lieber Stier. Wenn Sie erstaunt darüber sind, wie viele Menschen nun romantisches Interesse zeigen, werden Sie bloß nicht misstrauisch. Das ist die liebe Venus, die Ihnen unterstützend zur Seite steht.