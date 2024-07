Diesen 3 glücklichen Sternzeichen verhilft der Mond ab dem 13. Juli 2024 zum perfekten Wochenende!

Sie sind ja ohnehin für Ihre guten Ideen bekannt, aber der Waage-Mond setzt Ihrem flinken Geist an diesem Wochenende das Krönchen auf! Davon profitieren vor allem die Menschen in Ihrem Umfeld. Mit Leichtigkeit haben Sie für jede Notsituation den passenden Rat, lieber Zwilling! Sie finden genau die richtigen Worte und merken, wie gut es Ihnen tut, helfen zu können. Am Samstagabend schlafen Sie mit einem zufriedenen Lächeln ein.

Die Mondpause am Sonntag können Sie nutzen, um kleine Dinge im Haushalt zu erledigen. In aller Ruhe räumen Sie hier ein bisschen was weg, sortieren hier ein bisschen was ein und schon zieht der Mond weiter in den Skorpion. Nun wollen Sie an die frische Luft! Vor allem Zeit mit der Familie tut Ihnen gut. Was für ein schönes, geselliges Wochenende!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Wenn in Ihrem Alltag gerade die Spannung fehlt, schaffen Filme und Bücher eine gute Abhilfe! Vielleicht sind ja Krimis sogar etwas für Sie. Abenteuer können wir auch über gut erzählte Geschichten erleben.