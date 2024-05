Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Waage von Juni bis September

Wenn Venus noch im August in Ihr Sternzeichen eintritt, erleben Sie eine Zeit der Blüte in Ihren Beziehungen. Ihre natürliche Neigung zu Harmonie und Schönheit wird verstärkt, und Sie finden Freude an allem, was schön ist, aber auch am Umgang mit Menschen. Merkur tritt im September in Ihr Zeichen und verbessert Ihre Kommunikationsfähigkeiten, ideal für Gehaltsverhandlungen und alle Fragen, in denen Diplomatie gefragt ist. Diese Kombination unterstützt Sie darin, Ihre Umgebung schöner zu machen und gleichzeitig gerechte Lösungen in allen Lebensbereichen zu finden.

