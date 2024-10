Diesen 3 Sternzeichen schenkt das Merkur-Jupiter-Trigon am 8. Oktober 2024 einen lebensverändernden Tag!

Das Merkur-Jupiter Trigon sorgt am 8. Oktober für reichlich gute Laune. In der Astrologie zählen Trigone neben den Sextilen zu den harmonischsten Aspekten überhaupt. Wir sprechen davon, wenn zwei Planeten sich in einem Winkel von 120 Grad zueinander befinden, was auch als Königswinkel bezeichnet wird.

Das Trigon sorgt am 8. Oktober für reichlich gute Laune, immerhin besteht es aus Merkur (aktuell in der Waage) und Jupiter (derzeit in den Zwillingen). Während Merkur in der Waage uns Harmonie und Kreativität schenkt, sorgt Glücksplanet Jupiter in den Zwillingen für mehr Optimismus und positive Gedanken.

Durch die Besondere Verbindung aus Merkur und Jupiter im Trigon können wir uns also insgesamt auf einen sehr fröhlichen und ausgelassenen Tag freuen. Die Kräfte des Trigons unterstützen uns darin, dem Leben wieder mit mehr Optimismus zu begegnen und helfen beim positiven Denken. Auch die Redegewandtheit wird gestärkt und wir haben Freude an Unterhaltungen und im Austausch mit anderen Menschen.

Da wir unsere Meinung stark vertreten, kann es zwar auch zu ein paar Diskussionen und Debatten kommen, diese bleiben aber freundlich. Außerdem wird die Neugier angeregt und wir sind offen für Abenteuer und neue Erfahrungen. Auch wenn sich das Merkur-Jupiter-Trigon auf alle Sternzeichen günstig auswirkt, wird es drei von ihnen besonders reich beschenken.

