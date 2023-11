Diesen 3 Sternzeichen schenkt der Löwe-Mond ab dem 02.12.2023 ein ganz besonderes Wochenende!

Mit dem Löwe-Mond starten Sie am Samstag ganz besonders schwungvoll ins Wochenende. Ihnen ist nach Spaß und guter Laune zumute, lieber Widder! Wie gut, dass Sie einfach jeden mit Ihrer positiven Ausstrahlung anstecken können. Auf Sie wartet ein besonders amüsanter Tag.

Auch am Sonntag verfliegt Ihre positive Energie nicht. In guter Gesellschaft genießen Sie den ersten Advent in vollen Zügen: ein ausgiebiges Frühstück, ein langer Spaziergang oder ein Spiele-Nachmittag mit der Familie. Was für ein schöner Start in den Weihnachtsmonat!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Planen Sie gerade am Sonntag auch Zeit zum Innehalten ein.